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الخميس، 10-03-2022 10:26 ص

تركيا تعلن إغلاق مضيق البوسفور

مضيق


الوكيل الإخباري - أعلن خفر السواحل التركي صباح اليوم الخميس، أنه تم إغلاق مضيق البوسفور أمام حركة السفن مؤقتا، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

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وقال خفر السواحل التركي في بيان له: "تم إغلاق مضيق البوسفور أمام حركة مرور السفن في الاتجاهين بسبب سوء الأحوال الجوية".


وتدهورت الأحوال الجوية بشكل حاد يوم الخميس في عدد من مناطق تركيا، بما فيها اسطنبول وأنقرة. ومن المتوقع تساقط الثلوج في بعض المناطق وهو أمر غير مألوف في شهر مارس في البلاد.


وألغت الخطوط الجوية التركية أكثر من 400 رحلة جوية في مطارين باسطنبول، من بينها 71 رحلة خارجية.

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

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