تركيا تعلن إنقاذ 172 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل ولاية إزمير

الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات التركية إنقاذ 172 مهاجرا غير نظامي خلال ثلاثة أيام، بعدما أجبرتهم السلطات اليونانية على العودة إلى المياه الإقليمية التركية، قبالة سواحل ولاية إزمير بغرب البلاد.

اضافة اعلان



وذكرت مصادر أمنية لوكالة "الأناضول" التركية أن خفر السواحل التركي توجه إلى سواحل أقضية مندرس، وديكيلي وقره بورون وجشمه وفوتشه بالولاية المذكورة، بعدما تلقى بلاغا بوجود مهاجرين أجانب على متن قوارب مطاطية قبالتها.



وأوضحت المصادر أن الفرق التركية أنقذت 172 مهاجرا لم تذكر جنسياتهم، أيام 29، و30، و31 أغسطس المنصرم في عدة عمليات.



ونقلت الفرق المهاجرين إلى البر قبل تسليمهم إلى مديرية إدارة الهجرة بالولاية.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

