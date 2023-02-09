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الخميس، 09-02-2023 06:27 ص

تركيا تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 12.391 ألف قتيلا

ترك


الوكيل الاخباري - أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى نحو 12400، والمصابين إلى 62914.

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وتتوقع فرق الإنقاذ أن يرتفع عدد الضحايا في الساعات والأيام القادمة، نظرا لوجود الآلاف تحت الأنقاض. 


في حين تتواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا وسط ارتفاع عدد الضحايا ومخاوف من هزات ارتدادية للزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق في البلدين.
وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة محافظة كهرمان مرعش في تركيا، فجر  الاثنين، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، ومئات القتلى والجرحى.


كما وصلت ارتدادات الزلزال بقوة إلى مدن شمال سوريا والعراق، وشعر بالزلزال سكان العاصمة اللبنانية بيروت.


وكانت أقوى ارتدادات الزلزال في مدن شمال سوريا، حيث تسبب بمقتل المئات وإصابة الآلاف، وتدمير آلاف المباني.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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