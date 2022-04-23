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السبت، 23-04-2022 03:26 م

تركيا تعلن تحييد 50 إرهابيا في شمال سوريا

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الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد ما لا يقل عن 50 إرهابيا من تنظيم "بي كا كا /ي ب ك"، ردا على استشهاد شرطي في منطقة عملية "درع الفرات" شمالي حلب.

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وذكرت الوزارة في بيان، السبت، أن قواتها شنت عملية واسعة ردا على استشهاد شرطي تركي وإطلاق نيران على مناطق تضم قواعد تابعة للجيش التركي.


وأوضحت أن المدافع قصفت مواقع إرهابيي تنظيم "ي ب ك"، ثم شنت قوات الكوماندوز عملية واسعة النطاق في المنطقة.


وأضافت أن العملية المستمرة أسفرت حتى الآن عن تحييد 50 إرهابيا.
وتوعدت الوزارة بالرد بالمثل على جميع أنواع الهجمات والمضايقات التي تستهدف المنطقة.


وأكدت أنها لن تسمح أبدا بزعزعة أجواء الأمن والأمان التي تم إرساؤها بفضل عمليات القوات المسلحة التركية.


والجمعة، أعلنت المديرية العامة للأمن التركي استشهاد شرطي من القوات الخاصة، إثر هجوم صاروخي نفذه إرهابيون في منطقة عملية "درع الفرات"، شمالي سوريا.

واستطاع الجيش التركي عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من العناصر الإرهابية.

 

الاناضول

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