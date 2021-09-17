تركيا تعلن تحييد 6 عناصر من حزب العمال الكردستاني بشمال العراق

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، عن تحييدها 6 عناصر من "حزب العمال الكردستاني" (التركي) المتحصنين بجبال شمال العراق.

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وقالت الوزارة في بيان على حسابها في موقع "تويتر": إن "القوات المسلحة تواصل تدمير أوكار الإرهاب بشمال العراق".



وأضافت: "تم تحييد 6 إرهابيين من بي كا كا في عملية جوية بمنطقة قارة، ومعركتنا ضد الإرهاب ستتواصل بشكل فعال وحاسم".

المصدر : روسيا اليوم