الجمعة 17-09-2021
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الجمعة، 17-09-2021 12:37 م

تركيا تعلن تحييد 6 عناصر من حزب العمال الكردستاني بشمال العراق

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، عن تحييدها 6 عناصر من "حزب العمال الكردستاني" (التركي) المتحصنين بجبال شمال العراق.

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وقالت الوزارة في بيان على حسابها في موقع "تويتر": إن "القوات المسلحة تواصل تدمير أوكار الإرهاب بشمال العراق".


وأضافت: "تم تحييد 6 إرهابيين من بي كا كا في عملية جوية بمنطقة قارة، ومعركتنا ضد الإرهاب ستتواصل بشكل فعال وحاسم".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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