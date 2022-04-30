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السبت، 30-04-2022 11:55 ص

تركيا تعلن تحييد 7 إرهابيين شمالي سوريا

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الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 7 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، شمالي سوريا.

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وأوضحت الوزارة في بيان، السبت، أن القوات التركية ردت على نيران أطلقها عناصر من التنظيم على منطقة عملية "درع الفرات" المحررة الإرهاب.


وأضافت الوزارة أن القوات التركية حيدت 7 إرهابيين من التنظيم على خلفية إطلاق النار على المنطقة.


واستطاع الجيش التركي عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من العناصر الإرهابية.

 

 

الاناضول

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