تركيا تعلن تحييد 7 إرهابيين شمالي سوريا

الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 7 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، شمالي سوريا.

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وأوضحت الوزارة في بيان، السبت، أن القوات التركية ردت على نيران أطلقها عناصر من التنظيم على منطقة عملية "درع الفرات" المحررة الإرهاب.



وأضافت الوزارة أن القوات التركية حيدت 7 إرهابيين من التنظيم على خلفية إطلاق النار على المنطقة.



واستطاع الجيش التركي عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من العناصر الإرهابية.



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