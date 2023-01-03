تركيا تعلن عدد المهاجرين واللاجئين المبعدين في 2022

الوكيل الاخباري- أعلنت السلطات في تركيا ترحيل 124 ألفا و441 مهاجرا غير نظامي العام الماضي 2022، وقالت إن 58 ألفا و 758 لاجئا سوريا عادوا إلى شمال سوريا.

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وأوضحت وزارة الشؤون الداخلية وإدارة الهجرة، أنه تم منع 280 ألفا و206 مهاجرين غير نظاميين من دخول البلاد العام الماضي.



ووفق البيانات الرسمية، بلغ عدد المهاجرين الخالين من الازدواجية 236 ألفا و 572، وبلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم ترحيلهم العام الماضي 124 ألفا و441.



وارتفع عدد المهاجرين غير الشرعيين المرحلين بنسبة 161٪ مقارنة بالعام السابق، وبلغت نسبة نجاح الترحيل 71٪ عند استبعاد إجراءات الترحيل والاعتقالات المتكررة.



كما تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد زيادة عدد مراكز الإعادة إلى 30 مركزا بلغت سعتها 20 ألفا و540.



وحاليا، يبلغ عدد اللاجئين السوريين في تركيا 3 ملايين و 535 ألفا و 898. ووفق إدارة الهجرة شهد العام الماضي عودة 58 ألفا و 758 سوريا طواعيا إلى المناطق الآمنة في سوريا، وارتفع بذلك عدد السوريين العائدين إلى 539 ألفا و332.

روسيا اليوم