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الأحد، 12-06-2022 10:37 ص

تركيا تعلن عن مقتل 4 من جنودها خلال العمليات العسكرية في العراق

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الوكيل الاخباري- قالت تركيا إن 4 من جنودها قتلوا خلال العمليات الجارية ضد الفصائل الكردية شمالي العراق.

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وأعلنت وزارة الدفاع اليوم الأحد، عن مقتل 4 من الجنود جراء انفجار عبوة ناسفة شمالي العراق، ونشرت أسماء وصور القتلى.

وفي وقت سابق، أعلنت أنقرة عن إطلاق عملية "المخلب القفل" ضد حزب العمال الكردستاني والفصائل الموالية له شمالي العراق، والتي تصنفها تركيا ككيانات إرهابية.

وتعلن وزارة الدفاع التركية عن مقتل مسلحين فضلا عن جنود بين الحين والآخر خلال العملية.

من جهتها، دانت الرئاسة العراقية العملية العسكرية التركية، واعتبرتها انتهاكا لسيادة العراق وتهديدا لأمنه القومي.

وعقب انطلاق العملية العسكرية، قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في تصريحات له، إن العملية تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق "الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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