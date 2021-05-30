الأحد 30-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

رئيس مجلس الأعيان: هناك جهات تحاول استغلال الأحداث وزرع الفتنة

اعلان صادر عن الأمن العام

وزير السياحة : تقديم الأراجيل في المنشآت السياحية مطلع الشهر القادم

تجارة عمّان تبدأ استقبال أصحاب العمل الراغبين بفتح منشآتهم المغلقة

الطيران المدني : الحكومة ستعلن عن إجراءات جديدة للسفر

اعلان صادر عن وزارة الصحة

مطالبة بإلزام وسائل النقل العام بمسار الخط حتى نهايته

الصناعة والتجارة : البدء بإلغاء تصاريح الحظر الجزئي بـ 15 حزيران

أسعار الذهب الأحد 30/5/2021

ضريبة الدخل تدعو لتحديث بيانات مكلفيها

عاجل

الطيران المدني : الحكومة ستعلن عن إجراءات جديدة للسفر

الأحد، 30-05-2021 09:41 ص

تركيا تعلن موعد البدء في بناء قناة إسطنبول الجديدة

تركيا


الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن مراسم بدء بناء قناة إسطنبول التي تتجاوز مضيق البوسفور، من المقرر إجراؤها في أواخر يونيو/حزيران.

اضافة اعلان

وقال الرئيس التركي، متحدثا في إسطنبول: "في نهاية يونيو، سنضع الحجر الأول في بناء قناة إسطنبول. بالطبع، هناك من يهتم بهذا المشروع الضخم. لكن هذا لن يوقفنا". تم إجراء البث على موقع تويتر الخاص به.


وبحسبه، فإن تنفيذ مشروع قناة إسطنبول سيزيد من الأهمية الاستراتيجية للمدينة التركية. وأضاف أردوغان: "ستشاهد ستة جسور فوق القناة. سيتم بناء مدينتين على ضفتي الممر المائي الاصطناعي الجديد و ستزين صورة إسطنبول".

 

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
60b3328f42360419006f6075

رئيس البرلمان الأوروبي يحث على تشديد العقوبات ضد روسيا

mus-i-hus-ozmksit82200c70jsp06n88fwyd64gguu7vka8x3lc

بعدما تسبب في خسائر بالملايين.. ما هو طاعون الفئران الذي ضرب أستراليا؟

60b2d28e4236047d9550aa36

بريطانيا تعتزم بناء سفينة للترويج لتجارتها الخارجية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي

thumbs_b_c_599ab1f1555d0c92e05cf4ec599088df

كندا: مصرع شخص وإصابة 4 آخرين بإطلاق نار

145923_5_1622354045

تظاهرة حاشدة في واشنطن دعما للفلسطينيين

e51d2294-2c96-4b53-b8b4-7167f6e24eae

رئيس المخابرات المصرية يزور فلسطين بسبب أحداث غزة

أخبار متعلقة
اوردغان

أردوغان يفتتح أطول مبنى في إسطنبول وأوروبا

thumbs_b_c_a140f669f4e230438d4e6418645c5f53

أردوغان : لن يتوقف الآذان بـ مسجد تقسيم حتى قيام الساعة

اور

أردوغان: نعمل على إقناع العالم بتلقين الاحتلال الدرس اللازم

cd82c21c966111ef0d76211c5c5e80a3

أردوغان يؤكد ضرورة تدخل مجلس الأمن لوقف هجمات الاحتلال الإسرائيلي

ترك

أردوغان وأمير قطر يبحثان باعتداءات الاحتلال على الأقصى

6097ad6742360451a025ea53

أردوغان يتهم الاتحاد الأوروبي بضيق الأفق