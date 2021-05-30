تركيا تعلن موعد البدء في بناء قناة إسطنبول الجديدة

الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن مراسم بدء بناء قناة إسطنبول التي تتجاوز مضيق البوسفور، من المقرر إجراؤها في أواخر يونيو/حزيران.

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وقال الرئيس التركي، متحدثا في إسطنبول: "في نهاية يونيو، سنضع الحجر الأول في بناء قناة إسطنبول. بالطبع، هناك من يهتم بهذا المشروع الضخم. لكن هذا لن يوقفنا". تم إجراء البث على موقع تويتر الخاص به.



وبحسبه، فإن تنفيذ مشروع قناة إسطنبول سيزيد من الأهمية الاستراتيجية للمدينة التركية. وأضاف أردوغان: "ستشاهد ستة جسور فوق القناة. سيتم بناء مدينتين على ضفتي الممر المائي الاصطناعي الجديد و ستزين صورة إسطنبول".

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