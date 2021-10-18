تركيا تعلن وفاة أبي مسيراتها

الوكيل الاخباري- أعلنت تركيا، اليوم الاثنين، عن وفاة رجل الأعمال والمهندس، أوزدمير بيرقدار، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "بايكار" التي تصنع طائرات مسيرة تحمل اسمه (بيرقدار).



وأكدت عائلة بيرقدار اليوم الاثنين أنه فارق الحياة في عمر ناهز 73 عاما، وستقام مراسم جنازته في اسطنبول غدا.



وأشارت شركة "بايكار" إلى أن مؤسسها كان يخضع للعلاج من مرض السرطان في مستشفى خاص في اسطنبول، حسب قناة "تي أر تي" الرسمية.

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المصدر: روسيا اليوم