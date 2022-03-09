تركيا .. تعليق الدراسة لمدة 5 أيام بسبب الطقس في اسطنبول

الوكيل الإخباري-أعلنت ولاية إسطنبول، الأربعاء، تعليق التعليم في المدينة لغاية الإثنين المقبل، في خطوة احترازية أمام موجة الثلوج المتوقعة.

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وأضافت الولاية في بيان، أنه وبحسب بيانات المديرية العامة للأرصاد الجوية فإن إسطنبول ستتعرض لموجة ثلوج خلال الأيام المقبلة.



وأشار البيان إلى اتخاذ سلسلة من التدابير لمنع الآثار السلبية للموجة الثلجية.

وفي هذا الإطار، تم تعليق التعليم في المدينة اعتباراً من يوم غد الخميس وحتى الاثنين 14 مارس/ آذار الجاري.



وشمل قرار تعليم التعليم، كافة المراحل التعليمية، بما فيها رياض الأطفال والحضانات.



وفي وقت سابق، حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية في تركيا، من تساقط ثلوج كثيفة على إسطنبول اعتبارا من الخميس.



وقالت المديرية في بيان، إنه من المتوقع أن تشهد إسطنبول تساقط ثلوج كثيفة يترافق مع عواصف وانخفاض في درجات الحرارة.



وأوضحت أن تساقط الثلوج من المتوقع أن يستمر حتى بداية الأسبوع القادم.

وعلى أطراف إسطنبول، بدأ صباح الأربعاء تساقط الثلوج في المناطق المرتفعة من منطقة "سيليفري".



وكان مركز تنسيق الكوارث التابع لبلدية إسطنبول، ذكر أن موجة البرد القادمة من سيبيريا التي بدأت مطلع الأسبوع الجاري، ستتحول إلى ثلوج بتأثير الرطوبة.

الاناضول

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