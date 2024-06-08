تركيا تفرض رسوماً جمركية إضافية 40% على واردات السيارات من الصين

الوكيل الإخباري- فرضت تركيا رسوماً جمركية إضافية بنسبة 40% على واردات السيارات من الصين.

اضافة اعلان



ووفقاً للقرار الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم السبت الثامن من يونيو حزيران، فقد تم تحديد الحد الأدنى للرسوم الإضافية عند 7000 دولار لكل مركبة. ويسري القرار اعتباراً من السابع من يوليو تموز.



ومن المقرر تطبيق الحد الأدنى للرسوم الجمركية حتى إذا جاءت الرسوم التي تبلغ 40% من سعر السيارة المستوردة أقل من 7 آلاف دولار.



وكانت تركيا فرضت رسوماً إضافية على واردات السيارات الكهربائية من الصين وأدخلت بعض اللوائح المتعلقة بصيانة وخدمات السيارات الكهربائية.



وفي وقت سابق من الشهر الماضي، صرح الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك بأنه لا يدعم إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن الأخير عن رفع الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية صينية الصنع.



cnbc عربية





