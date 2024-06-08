السبت 08-06-2024
الوكيل الاخباري
 

الارصاد : انحسار تأثير الموجة الحارة عن المملكة غداً الاحد

تستمر حتى العاشرة مساءً... تعرف على مواقع فعاليات المملكة بمناسبة اليوبيل الفضي السبت

تحذير عاجل الى اولياء الامور والاهالي بالاردن - صورة

بسبب شدة الحرارة .. وفاة طفلة رضيعة داخل مركبة في لبنان

تركيا تفرض رسوماً جمركية إضافية 40% على واردات السيارات من الصين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه استعاد 4 محتجزين إسرائيليين من مخيم النصيرات

سرايا القدس تستهدف قوة إسرائيلية برفح

حكومة غزة تؤكد تسلل قوة صهيونية للنصيرات

تحت شعار "زين تُحَيّي أبا الحُسين" زين تدعو الأردنيين لحضور مرور الموكب الأحمر وتحيّة الملك

بلدية دير أبي سعيد تحدد أماكن ذبح الأضاحي

السبت، 08-06-2024 02:16 م

تركيا تفرض رسوماً جمركية إضافية 40% على واردات السيارات من الصين

WhatsApp Image 2024-06-08 at 3.15.19 AM


الوكيل الإخباري- فرضت تركيا رسوماً جمركية إضافية بنسبة 40% على واردات السيارات من الصين.

اضافة اعلان


ووفقاً للقرار الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم السبت الثامن من يونيو حزيران، فقد تم تحديد الحد الأدنى للرسوم الإضافية عند 7000 دولار لكل مركبة. ويسري القرار اعتباراً من السابع من يوليو تموز.


ومن المقرر تطبيق الحد الأدنى للرسوم الجمركية حتى إذا جاءت الرسوم التي تبلغ 40% من سعر السيارة المستوردة أقل من 7 آلاف دولار.


وكانت تركيا فرضت رسوماً إضافية على واردات السيارات الكهربائية من الصين وأدخلت بعض اللوائح المتعلقة بصيانة وخدمات السيارات الكهربائية.


وفي وقت سابق من الشهر الماضي، صرح الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك بأنه لا يدعم إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن الأخير عن رفع الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية صينية الصنع.

cnbc عربية



 




 

 


 

إقرأ ايضا
666442d34236045d8e7a1a5c

زاخاروفا ترد على سؤال حول دعوات نقل مقر الأمم المتحدة من نيويورك إلى إفريقيا أو الصين

666440804236044d0e3b83c8

حبس 13 شخصا بتهمة تنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر في ليبيا

666435254c59b7491b27e117

زاخاروفا: سنرد على تصريحات البيت الأبيض حول زيادة ترسانته النووية

66642bcf423604556f55edf6 (1)

فيتسو: السماح لأوكرانيا بضرب الأراضي الروسية يؤكد رغبة الغرب في تصعيد النزاع

6664212e423604582a17c52d

ستولتنبرغ يتخلى عن فكرة إنشاء صندوق مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 100 مليار دولار

66641b284c59b75c1057a82b (1)

الجيش السوري ينهي الاحتفاظ والاستدعاء لفئة من العسكريين مع بداية يوليو القادم

أخبار متعلقة
GPNrgvVXYAAkl3H

تركيا : مقتل طيارين بحادث تحطم طائرة عسكرية

665ae8aa4c59b744b7027ed6

جنرال صيني يكشف أهداف استراتيجية واشنطن في المحيطين الهندي والهادئ

665aaf3e4c59b744b7027ebb

بوريل: الاتحاد الأوروبي لا يملك دليلا يثبت توريد الأسلحة من الصين إلى روسيا

images

وزير الخارجية الصيني يدعو لتعميق التنسيق والتعاون بين بلاده والدول العربية

665401c14c59b7189564e5d5

قادة عرب يتوجهون إلى الصين

659513

بعد مناورات صينية.. رئيس تايوان يعرض مجدداً إجراء محادثات