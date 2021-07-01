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الخميس، 01-07-2021 01:24 م

تركيا تنسحب رسميا من اتفاقية لمنع العنف ضد المرأة

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الوكيل الإخباري- أعلنت تركيا رسميا، اليوم الخميس، انسحابها من "اتفاقية اسطنبول" لمنع العنف ضد المرأة، وهي المرة الأولى التي تقرر فيها دولة الانسحاب من اتفاق أوروبي بعد التصديق عليه.

وتم التوقيع على "اتفاقية اسطنبول"، واسمها الرسمي "اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري"، في عام 2011 في مدينة اسطنبول التركية، من قبل 45 دولة أوروبية، بالإضافة إلى توقيع الاتحاد الأوروبي عليها أيضا كمنظمة.

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وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن في مارس الماضي، أن بلاده ستنسحب من الاتفاقية، في وقت جمدت دول أخرى أو رفضت التصديق على الاتفاقية، بينها بلغاريا، هنغاريا، بولندا وسلوفاكيا.


وأفادت تقارير إعلامية مؤخرا لشبكة البلقان للتحقيقات الاستقصائية "BIRN"، بأن الحكومة البولندية تسعى لاستبدال هذه الاتفاقية بأخرى، رغم أنها كانت قد وقعت عليها عام 2015، فيما تعمل كل من بلغاريا وهنغاريا أيضا لعدم التصديق على "اتفاقية اسطنبول" رغم توقيعهما عليها بينما تبقي سلوفاكيا الاتفاقية مجمدة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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