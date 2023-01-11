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الأربعاء، 11-01-2023 04:01 م

تركيا تنفي أي معلومات عن تسليم ذخائر عنقودية لأوكرانيا

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الوكيل الاخباري- وصفت تركيا التقارير المزعومة عن تسليم ذخائر عنقودية لأوكرانيا بالمعلومات المضللة، التي تهدف للجهود السلمية التي تقوم بها.

صرح بذلك مصدر في إدارة الرئاسة التركية لوكالة "نوفوستي" الروسية، حيث نفى التقارير الخاصة بتسليم ذخائر عنقودية تشبه الذخائر الأمريكية إلى كييف، واعتبر تلك معلومات مضللة تهدف إلى تقويض جهود أنقرة للسلام.

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وتابع المصدر: "تريدون مني التعليق على تلك المعلومات المضللة، ألا ترى أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي تعمل على إحلال السلام، والرئيس أردوغان هو الزعيم الوحيد الذي يمكنه التحدث إلى كلا الزعيمين (الروسي والأوكراني – المحرر)، ويثقا فيه. إن تلك معلومات تخدم مصالح بعينها".

من جانبه، كان المحلل السياسي الروسي أندريه سوزدالتسيف قد صرح في وقت سابق اليوم بأن المعلومات بشأن توريد الذخائر العنقودية من تركيا لأوكرانيا قد تكون محاولة لدق إسفين بين روسيا وتركيا بشأن الصراع الأوكراني.

وكانت مجلة "فورين بوليسي" قد أفادت، نقلا عن ممثلين للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، بأن تركيا تزود أوكرانيا بذخائر عنقودية تشبه النسخة الأمريكية لهذه الذخائر منذ نوفمبر الماضي.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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