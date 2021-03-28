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الأحد، 28-03-2021 09:38 م

تركيا توافق على خطة بناء مضيق البوسفور الثاني

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الوكيل الاخباري - وافقت وزارة البيئة والتحضر التركية على خطة لبناء مضيق البوسفور الثاني (مشروع قناة إسطنبول) وهي قناة بطول حوالي 45 كيلومترًا، ستمتد حوالي 20-30 كيلومترًا غرب المضيق الحالي.

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وكتب وزير البيئة التركي مراد كوروم على تويتر: "وافقنا على خطط تطوير مشروع قناة إسطنبول وقدمناها للتعليق العام. سنتخذ خطوات سريعة لإثراء بلدنا ومدينتنا الحبيبة بقناة جديدة".


تقدر تكلفة بناء البوسفور الثاني بنحو 75 مليار ليرة (حوالي 9.2 مليار دولار). من المخطط بناء مناطق سكنية عصرية على طول القناة.


في وقت سابق، صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرارًا وتكرارًا بدعمه لهذا المشروع.


وبحسب ما ذكره موقع "روسكايا غازيتا"، استفادت السلطات التركية من حادثة قناة السويس مع ناقلة البضائع "إيفر جيفن" كمناسبة للفت الانتباه مرة أخرى إلى عوامل استخدام البوسفور الطبيعي باعتباره الشريان الوحيد الذي يربط بين البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط. أكثر من 40 ألف سفينة وباخرة، بما في ذلك الناقلات، تمر عبر مضيق البوسفور سنويًا. في الوقت نفسه، يقدر الخبراء قدرة التحمل الآمنة للمضيق بما يتراوح بين 20 و 25 ألف سفينة في السنة.


في الوقت نفسه، فإن مشروع البوسفور الثاني لديه العديد من المعارضين الذين يجادلون بأن القناة ستمر عبر الخزانات التي تزود إسطنبول بكميات كبيرة من المياه العذبة، أو في المنطقة المجاورة لها مباشرة، وبالتالي سيتفاقم الوضع الصعب بالفعل بخصوص إمداد المدينة بالمياه.

 

سبوتنيك

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