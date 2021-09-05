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الأحد، 05-09-2021 06:35 م

تركيا توقف 40 مهاجرا أفغانيا غير نظامي

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الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات التركية، اليوم الأحد، ضبط وإيقاف 40 مهاجرا يحلمون الجنسية الأفغانية شرقي البلاد. 

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وقالت ولاية وان إن قوات الدرك أوقفت شاحنة في قرية دوقوز أغاتش" كان على متنها 40 مهاجرا غير نظامي يحملون الجنسية الأفغانية، بحسب ما أفادت به وكالة الأناضول الرسمية.


وألقت قوات الدرك القبض على سائق الشاحنة فيما تم إرسال المهاجرين إلى مديرية الهجرة في الولاية.


يذكر أن حركة طالبان (المحظورة في روسيا) أعلنت، في الـ 15 من أغسطس/ آب الماضي، سيطرتها على حكم البلاد، وهو ما دفع الآلاف للبحث عن وسيلة لمغادرة البلاد خوفا من حكم "طالبان"، رغم إعلان الحركة إصدار عفوا عاما عن الجميع بمن فيهم المتعاملين مع القوات الأجنبية.


وفي الـ 30 من أغسطس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سحب آخر جندي أمريكي من أفغانستان بعدما وصفه بعملية إجلاء تاريخية من مطار كابول.
وأنهى ذلك القرار أطول حرب في تاريخ أمريكا استمرت نحو 20 عاما، وراح ضحيتها آلاف القتلى والجرحى.

 

سبوتنيك عربي



 




 

 


 

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