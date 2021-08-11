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الأربعاء، 11-08-2021 07:46 م

تركيا.. حريق غابة في جنوب غربي البلاد والسلطات تخلي مناطق سكنية

تركيا


الوكيل الإخباري - اندلع اليوم الأربعاء حريق في غابة بقضاء بوجاق التابع لولاية بوردور، جنوب غربي تركيا.

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وأفادت وكالة "الأناضول"، بأن الحريق نشب في غابة بقرية جوبان بنار وسرعان ما امتد إلى مناطق أخرى جراء هبوب الرياح.


وهرعت فرق الإطفاء إلى المنطقة لإخماد الحريق، فيما أخلت السلطات عددا من المناطق السكنية كتدبير احترازي.


وشارك في عمليات الإخماد 7 مروحيات و3 طائرات من الجو، وفرق الإطفاء من البر.
من جهته، قال وزير الزراعة والغابات التركي بكر باكدميرلي، في تصريح، إن الحريق خطير، مضيفا أن "هناك منازل محترقة ومنازل تم إخلاؤها".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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