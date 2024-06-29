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السبت، 29-06-2024 11:55 ص

تركيا.. قتيلان و 35 جريحا باصطدام حافلتين

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الوكيل الاخباري- لقي شخصان أحدهما مواطنة روسية مصرعهما وأصيب 35 آخرون في حادث اصطدام حافلتين إحداهما تقل عمالا في محطة "أقويو" التركية للطاقة النووية.اضافة اعلان


وذكرت مواقع إعلامية تركية أن الحادث وقع في مدينة مرسين بعد عبور الحافلة التي تقل عمال محطة "أقويو" المسار المقابل واصطدامها بحافلة أخرى تقل عمالا وسيارة بها مشرفون متخصصون.

وكان المتوفى الثاني في الحادث المروري الرقيب التركي الذي يعمل في المحطة النووية أيضا، بيريش جولشيشيك. وتفيد الأنباء بأن الروسية المتوفاة تحمل اسم عائلة "إسماعيلوفا" وتبلغ من العمر 38 عاما وكانت تستقل إحدى الحافلتين المتصادمتين.

 




 

 


 

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