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السبت، 12-12-2020 02:50 م

لمدة 18 شهرا

تركيا.. مذكرة في البرلمان لتمديد مهام القوات في ليبيا

تركيا
من المصدر


الوكيل الإخباري - أفادت وكالة الأناضول، اليوم السبت، بأنه تم تقديم مذكرة لرئاسة البرلمان التركي لتمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهرا إضافيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن في شهر يناير الماضي عن "بدء تحرك وحدات من الجيش التركي إلى ليبيا من أجل التنسيق والاستقرار"، مضيفا أن "الجنود الأتراك بدأوا في الانتقال إلى ليبيا على مراحل، تلبية لدعوة حكومة الوفاق الليبية"، حسب الوكالة.

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وأكد أردوغان حينها، أن "تركيا قدمت وستقدم كافة أنواع الدعم لحكومة طرابلس التي تقاتل ضد المشير خليفة حفتر، الانقلابي المدعوم من دول مختلفة، بينها دول عربية".


ووقع الرئيس التركي مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، في 27 نوفمبر الماضي، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، و"تحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي". 

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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