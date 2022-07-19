تركيا.. مقتل ابن عم وزير الداخلية رميا بالرصاص

الوكيل الإخباري - لقي دونماز صويلو، ابن عم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، مصرعه إثر تعرضه لإطلاق النار في مدينة طرابزون التركية.

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وتعرض دونماز لهجوم نفذه مواطن تركي بعد نشوب شجار بينهما، فقام الأخير بإطلاق 3 رصاصات على دونماز، نقل على إثرها إلى مستشفى الدولة في طرابزون، ليفارق بعدها الحياة رغم التدخلات الطبية.



وأعلن حاكم طرابزون إسماعيل أوستا أوغلو، أنه تم اعتقال المشتبه به. كما انتقل وزير الداخلية سليمان صويلو في وقت لاحق إلى طرابزون لحضور الجنازة.



وتعاني تركيا من أزمة انتشار السلاح، وفقا لدراسات مؤسسة "أوموت"، التي تهتم بإحصائيات التسلح الفردي.

وتحتل تركيا المرتبة 14 من بين 178 دولة من حيث التسلح، وتقول معلومات إن هناك أكثر من 20 مليون قطعة سلاح في تركيا.

RT