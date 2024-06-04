تركيا : مقتل طيارين بحادث تحطم طائرة عسكرية

الوكيل الإخباري- قتل اليوم الثلاثاء طياران تركيان بحادث تحطم طائرة تدريب عسكرية في ولاية قيصري وسط البلاد.

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وقال حاكم قيصري في بيان إن طائرة تدريب من طراز SF-260D تابعة لقيادة القوات الجوية، والتي أقلعت من قاعدة القيادة الرئيسية الثانية عشر للنقل الجوي للتدريب.

وفي حوالي الساعة 10:00 يوم الثلاثاء، تحطمت طائرة التدريب بالقرب من منطقة هاساناربا في منطقة كوكاسينان لسبب غير معروف. وبدأت جهود الإنقاذ للأسف، استشهد اثنان من عسكريينا (الطيارين) الذين كانوا على متن طائرة التدريب".



وجاء في بلاغ لوزارة الدفاع التركية أن "طائرة تدريب من نوع SF-260D تابعة لقيادة قواتنا الجوية، والتي أقلعت من قاعدة القيادة الرئيسية الثانية عشر للنقل الجوي في قيصري للتدريب، تحطمت لسبب غير معروف. وقد بدأت جهود الإنقاذ".





قُتل جميع من أفراد الطاقم. 🇹🇷⚡️ تحطم طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية الوطنية في تركيا 🔥🔥.قُتل جميع من أفراد الطاقم. pic.twitter.com/52ulsLjkAi June 4, 2024

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