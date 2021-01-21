الخميس 21-01-2021
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الخميس، 21-01-2021 12:14 م

تركيا: هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب بحر ايجة

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الوكيل الاخباري - ضربت هزة ارضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الخميس، بحر ايجة قبالة السواحل الغربية لتركيا.

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ونقلت وكالة انباء الاناضول عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، اليوم ، ان الهزة الأرضية وقعت قبالة إزمير وعلى عمق 6.91 كم تحت سطح البحر، ولم ترد حتى الآن تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.


يذكر أن زلزالا عنيفا بلغت شدته 6.6 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية أزمير التركية أواخر تشرين الاول الماضي، وخلف أكثر من 44 وفاة و896 مصابا.


--(بترا)

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