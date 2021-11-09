تركيا.. وزير العدل يهاجم وزير الداخلية

الوكيل الإخباري-هاجم وزير العدل التركي عبد الحميد غول، زميله وزير الداخلية سليمان صويلو، معترضا على تصريحاته، والتي اعتبرها تدعو إلى "ضرب القانون عرض الحائط".

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وقال، إن "دولة القانون مصطلح يشير إلى استرشاد الدولة بالقانون وتكييف أمورها وفقا له وليس العكس".



وأضاف: "القانون هو دليلنا الإرشادي ومسارنا ومرشدنا.. القانون يحدد المسار ونحن نسير وفقا له وليس العكس، فالقانون ليس هو من يتبع الدولة".



وخلال اجتماع مع رؤساء الأحياء، قال وزير الداخلية: "كنت متوجها إلى عدد من الولايات من بينها ديار بكر واضنة وإسطنبول وأبلغني رؤساء الأحياء أن هناك عددا من الأبنية المهجورة، لكنهم يعجزون عن هدمها لوجود حكم قضائي يمنع هذا.. أبلغتهم أن يباشروا الهدم وألا يهتموا بأمر الحكم القضائي، نظرا لأن تلك الأبنية يستخدمها مدمنو المخدرات".



وأضاف: "قلت لهم.. يا سيدي قم بهدمه في منتصف الليل وعندما يحل الصباح لن يعرف أحد من الفاعل".

روسيا اليوم