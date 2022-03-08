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الثلاثاء، 08-03-2022 04:35 م

تركيا وقطر تبحثان تعزيز العلاقات العسكرية

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الوكيل الإخباري-بحثت تركيا وقطر، الثلاثاء، تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

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جاء ذلك خلال لقاء قائد القوات الخاصة المشتركة القطرية جاسم بن علي العطية، مع السفير التركي لدى الدوحة مصطفى كوكصو.


ووفق بيان للسفارة التركية بالدوحة، عبر حسابها على توتير، تطرق اللقاء إلى "بحث إمكانات التعاون العسكري بين تركيا و قطر".


وتشهد العلاقات التركية القطرية تطورا متناميا وتعاونا متواصلا على مختلف الأصعدة، مع وجود تناغم سياسي كبير واتفاق في وجهات النظر، تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما قضايا الشرق الأوسط.


وتعززت العلاقات على المستوى العسكري بين البلدين في يونيو/ حزيران 2017، إذ دخلت اتفاقية التعاون العسكري حيز التنفيذ بعد تصديق البرلمان التركي عليها، واعتمادها من الرئيس رجب طيب أردوغان.


وبموجب الاتفاقية، تمت إقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر، وتنفيذ تدريبات مشتركة، كما نصت على تشكيل آلية من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب العسكري، والصناعات الدفاعية، والمناورات المشتركة، وتمركز القوات المتبادل بين الجانبين.

 

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