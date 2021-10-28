تركيا وقطر توقعان اتفاقيات جديدة قبل نهاية العام

الوكيل الإخباري- قال السفير التركي في قطر مصطفى كوكصو، الخميس، إن أنقرة والدوحة ستوقعان اتفاقيات جديدة خلال الاجتماع المقبل لـ"اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة" بالعاصمة القطرية قبل نهاية العام الجاري.

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وبمناسبة اليوم الوطني التركي، أضاف كوكصو في مؤتمر صحفي أن "العلاقات القطرية التركية شهدت، في السنوات الأخيرة، قفزة نوعية لصالح شعبي البلدين".

ولفت إلى "توقيع 68 اتفاقية وبروتوكول تعاون بين الدوحة وأنقرة منذ إنشاء اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين البلدين عام 2015".



وتابع: "العلاقات القوية بين بلدينا حققت تقدما كبيرا في مجالات عديدة، لكونها قائمة ليس فقط على مصالحنا المشتركة، ولكن أيضا على الأخوة الصادقة المتبادلة".



وأفاد بأن "السياسات الخارجية لتركيا وقطر تتشارك المبادئ نفسها من حيث تفعيل جهود الوساطة والدبلوماسية والحوار أساسا لحل النزاعات الدولية".

المصدر: الأناضول