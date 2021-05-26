تركيا: 180 طائرة مسيرة تركية تؤدي مهامها في 4 دول

الوكيل الإخباري- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن 180 طائرة مسيرة محلية الصنع من طراز "بيرقدار" تؤدي مهامها حاليا في 4 دول بينها تركيا.



جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لـ"حزب العدالة والتنمية" بمقر البرلمان في العاصمة أنقرة.

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وقال إن "اتفاقية بيع المسيرات التركية لبولندا تحمل أهمية كبيرة لأنها أول صفقة لبيع صناعات دفاعية بتكنولوجيا تركية متقدمة لدولة في الاتحاد الأوروبي والناتو".



وأضاف الرئيس التركي "مع دخول مسيرة "أقنجي" الخدمة قريبا ستشكل إضافة نوعية كبيرة أيضا في هذا المجال".



وأوضح أردوغان "نهدف إلى جعل مقاتلاتنا من دون طيار تحلق في سماء الوطن عام 2023".



المصدر- روسيا اليوم