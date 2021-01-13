الأربعاء 13-01-2021
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الأربعاء، 13-01-2021 12:36 ص

ترمب: محاولات عزلي ستؤدي إلى انقسامات خطيرة

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الوكيل الاخباري - أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب، في كلمة ألقاها من أمام الجدار الحدودي مع المكسيك أنه يؤمن بدولة القانون وليس بالعنف والتمرد، وأن حرية التعبير في الولايات المتحدة تتعرض لقيود وهجوم.
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وقال الرئيس الأمريكي الأربعاء إنه لا يشعر بأي القلق بشأن استخدام المادة 25 من الدستور، ويستبعد أي خطر لعزله استناداً إلى التعديل الـ 25 في الدستور الأمريكي. مشيراً إلى أن محاولات عزله في البرلمان ستؤدي إلى انقسامات خطيرة.

ووصف ترمب من قام باقتحام مبنى الكونغرس خلال الأسبوع الماضي بأنهم من الرعاع والغوغاء، مشيراً إلى أن الوقت قد حان لإنهاء الانقسامات.

 




 

 


 

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