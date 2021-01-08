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الجمعة، 08-01-2021 10:08 ص

ترمب يدين أعمال العنف في الكابيتول ويدعو للمصالحة وانتقال سلس للسلطة

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الوكيل الاخباري - أكّد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب، مساء امس الخميس، أنّه يريد انتقالاً "سلساً" للسلطة إلى إدارة خلفه الرئيس المنتخب جو بايدن، داعياً إلى "المصالحة وتضميد الجراح.

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وقال ترمب في مقطع فيديو نشره على حسابه في موقع تويتر، إنّ "إدارة جديدة ستُنصّب في 20 كانون الثاني، تركيزي الآن ينصبّ على ضمان انتقال هادئ ومنظم وسلس للسلطة، هذه اللحظة تتطلب تضميد الجراح والمصالحة".


من جهة أخرى، أعلنت متحدثة باسم البيت الأبيض، ان الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإدارته يدينان "بأشدّ العبارات الممكنة" أعمال العنف التي وقعت في الكابيتول الأربعاء حين اقتحم أنصار الرئيس المنتهية ولايته مقرّ الكونغرس وعاثوا فيه خرابا.

 

وقالت كيلي ماكيناني في خطاب مقتضب للغاية " أريد أن أكون واضحة: أعمال العنف التي شهدناها أمس في مبنى الكابيتول كانت مروعة ومستهجنة ومخالفة للقيم الأميركية"، وأن الرئيس وإدارته يدينانها بأشد العبارات".


--(بترا)

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