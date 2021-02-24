ترودو وبايدن يتعهدان بمحاربة كورونا وإعادة بناء الاقتصاد

الوكيل الاخباري - تعهد رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو والرئيس الأميركي جو بايدن بمحاربة كورونا وإعادة بناء الاقتصاد والاهتمام بقضية تغير المناخ، وذلك في أول اجتماع تم افتراضيا بين الزعيمين.

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وقال ترودو في بيان اليوم، عقب الاجتماع، إن هذه الأولويات تستند إلى القيم المشتركة للبلدين وستوجه الجهود في السنوات المقبلة، ووصفها بأنها خارطة طريق لتجديد الشراكة بين الولايات المتحدة وكندا.



وأوضح البيان أن الزعيمين اتفقا على أن الإغاثة الاقتصادية يجب أن تستهدف أولئك الذين تضرروا من وباء كورونا، مؤكدا أن البلدين سيستخدمان الموارد المتاحة في اتفاقية التجارة الحالية بينهما لدعم النساء والشركات المملوكة للأقليات.



ورحب ترودو بعودة القيادة الأميركية بشأن ملفات مثل تغير المناخ بعد ان أعاد بايدن التزام بلاده باتفاقية باريس لتغير المناخ.



-- (بترا)

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