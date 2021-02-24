الأربعاء 24-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الارصاد لـ الوكيل : ننفي بشكل قاطع تساقط الثلوج أمس جنوب المملكة

الكباريتي لـ الوكيل : الحظر الشامل يوم الجمعة سيؤثر بشكل مباشر على عدة قطاعات

قصر أحلام… فيديو يثير ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي

بدء العد التنازلي لشهر رمضان المبارك

شاب أردني يحول سيارته إلى محل متنقل لبيع القهوة

إغلاق 15 منشأة في 4 محافظات

أسعار الذهب الأربعاء 24/2/2021

الأمانة : مخالفة وإغلاق 20 منشأة

مكافحة الأوبئة : إلغاء حظر الجمعة سبب ارتفاع إصابات كورونا

طالبات جامعة آل البيت : السكن الداخلي مغلق ونطالب بإعادة فتحه

الأربعاء، 24-02-2021 10:41 ص

ترودو وبايدن يتعهدان بمحاربة كورونا وإعادة بناء الاقتصاد

unnamed


الوكيل الاخباري - تعهد رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو والرئيس الأميركي جو بايدن بمحاربة كورونا وإعادة بناء الاقتصاد والاهتمام بقضية تغير المناخ، وذلك في أول اجتماع تم افتراضيا بين الزعيمين.

اضافة اعلان

وقال ترودو في بيان اليوم، عقب الاجتماع، إن هذه الأولويات تستند إلى القيم المشتركة للبلدين وستوجه الجهود في السنوات المقبلة، ووصفها بأنها خارطة طريق لتجديد الشراكة بين الولايات المتحدة وكندا.


وأوضح البيان أن الزعيمين اتفقا على أن الإغاثة الاقتصادية يجب أن تستهدف أولئك الذين تضرروا من وباء كورونا، مؤكدا أن البلدين سيستخدمان الموارد المتاحة في اتفاقية التجارة الحالية بينهما لدعم النساء والشركات المملوكة للأقليات.


ورحب ترودو بعودة القيادة الأميركية بشأن ملفات مثل تغير المناخ بعد ان أعاد بايدن التزام بلاده باتفاقية باريس لتغير المناخ.


-- (بترا)

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-1207508

رئيس دولة يستأجر طائرة ميسي الخاصة

75231_fullimage_skyline erasmus brug in de avond rotterdam partners foto guido pijper

هولندا تضبط أكبر كمية هيروين في حاوية - صورة

11b4e548-7a4a-451a-9788-8a4b78a15b7a_16x9_1200x676

وفاة وزير البترول السعودي السابق

image (1)

تعاون عسكري بين الإمارات والسعودية

image

الكاظمي: العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات

920192674925964941734

زلزال بقوة 8. 5 درجات شرقي إندونيسيا

أخبار متعلقة
5fa74b044236041e3e0b450f

جو بايدن يتعهد بتجديد التواصل مع العالم

1047857493_0_382_3079_2048_1000x541_80_0_0_37a778858660d2544273fdb9714358c3

رئيس البرلمان المصري ينتقد عدم التزام النواب بإجراءات كورونا

ط

مصر.. توقف 3 سفن قبل توجهها إلى السعودية

135-114857-nipah-virus-china-covid-4

هذا ما قالته الصحة العالمية عن فيروس نيباه و إمكانية تحوله لجائحة

ك

بوتين يبحث مع فوسيتش جائحة كورونا وأزمة كوسوفو

ماريو

رئيس إيطاليا يكلف ماريو دراغي بتشكيل الحكومة