الأحد 30-10-2022
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الأحد، 30-10-2022 10:59 ص

ترودو يشارك في مسيرة دعما للتظاهرات في إيران

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الوكيل الإخباري- انضم رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إلى مسيرة مع محتجّين تجمّعوا في العاصمة أوتاوا، يوم السبت، دعمًا للحركة الاحتجاجيّة التي تشهدها إيران منذ أكثر من 40 يوما.

وقال ترودو للصحافيين، متحدثا أمام لافتة بيضاء مغطاة بعشرات بصمات الأيدي الحمراء: "سنُواصل نضالنا من أجل مستقبل أفضل للجميع في كل أنحاء الكوكب، خصوصا النساء اللواتي عانين في إيران".

وأضاف: "نحن هنا متضامنون معكم وسنبقى كذلك"، قبل أن يُنهي خطابه بترديد شعارات إيرانيّة، رافعًا قبضته وسط هتافات الجماهير.

وإلى جانبه، قالت زوجته، صوفي غريغوار ترودو، إنها حضرت هنا لأن "حرية المرأة تعني حرّية جميع النساء".

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روسيا اليوم


 




 

 


 

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