تزويد السفن الحربية الروسية بأسلحة فتاكة مضادة للغواصات

الوكيل الإخباري - أكدت مصادر عسكرية روسية أن بعض السفن الحربية في الأسطول العسكري لجيش البلاد ، ستحصل على منظومات تسليح متطورة مضادة للغواصات.

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وفي مقابلة صحفية حول الموضوع قال الخبير العسكري الروسي، ميخائيل كوفمان: "هذه المنظومات تصبح أكثر فعالية في حال استخدمت في السفن التي تعمل مع الطائرات المضادة للغواصات، فالطائرات قادرة على نشر العوامات المائية المخصصة لاكتشاف الغواصات ونقل إحداثيات الغواصة إلى السفن بعد اكتشافها".



وتبعا للمصادر فإن قيادة سلاح البحرية في الجيش الروسي قررت تزويد السفن العسكرية الشبيهة بسفينة "الأدميرال غروشكوف" بمنظومات PLUR "الصاروخية-الطوربيدية" المضادة للغواصات.



وتعتبر PLUR من أخطر وأحدث المنظومات المضادة للغواصات التي طورتها روسيا في السنوات الأخيرة، فهي قادرة على إطلاق صواريخ محملة بالطوربيدات، ويمكن إطلاق صواريخها من مسافات بعيدة تصل إلى عشرات الكيلومترات، فعند إطلاق الصاروخ من المنظومة يحلق على ارتفاعات منخفضة فوق الماء، وحين دخوله منطقة الهدف ينفصل عنه طوربيد ويتوجه نحو الهدف عبر منظومة توجيه ذاتي.





وأضاف "لاشيء يضاهي خطر الغواصات على السفن الحربية، مهما كانت السفينة كبيرة ومجهزة بأحدث التقنيات المتطورة فإن الغواصة تبقى الخطر الأكبر بالنسبة لها في البحار والمحيطات، لذا من الضروري تسليح السفن بمثل هذه المنظومات".

المصدر : روسيا اليوم

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