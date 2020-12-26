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السبت، 26-12-2020 09:15 ص

الغواصة ستخضع للمرحلة النهائية

تزويد غواصة ليوبارد الروسية بأسلحة جديدة

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غواصة من مشروع 971- أرشيفية


الوكيل الإخباري - أعلن قائد الأسطول البحري الحربي الروسي الأميرال نيقولاي يفمينوف أن غواصات "ليوبارد" الذرية ستزود بأسلحة جديدة أثناء التحديث.

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وأوضح أنه "من المقرر في إطار التحديث توسيع دائرة نماذج الصواريخ والطوربيدات المستخدمة وتخفيض قوة صوت المحرك وتحسين الظروف للطاقم" ومواصفات أخرى للغواصة.


وأشار إلى أن الغواصة ستخضع قريبا للمرحلة النهائية من أعمال الصيانة والتحديث، مضيفا أنه قد تم تبديل الأنظمة الإلكترونية للأسلحة ونظام القيادة وأنظمة التحكم والاتصال والملاحة وغيرها.


يذكر أن غواصة "ليوبارد" (مشروع 971) دخلت الخدمة في عام 1992، وهي مخصصة لمحاربة غواصات العدو ومجموعات السفن وتوجيه ضربات إلى أهداف على الأرض.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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