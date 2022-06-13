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الإثنين، 13-06-2022 06:28 ص

تسجيل أول إصابة بجدري القرود في فنزويلا

جدري2


الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة الفنزويلية، أمس الأحد، تسجيل أول إصابة بجدري القرود لرجل دخل البلاد عبر مطارها الرئيسي بالقرب من كراكاس بعد وصوله من مدريد.

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وقالت وزير الصحة ماجالي جوتيريز، على تويتر، إنه يجري تعقب المخالطين للمصاب.
وقالت الوزارة في بيان: "تم عزله على الفور وأجريت الفحوصات وأخذت العينات والتي جاءت إيجابية".


وكانت الأرجنتين أول دولة في أميركا اللاتينية تؤكد الإصابة بجدري القرود.


وسجلت إسبانيا وبريطانيا والبرتغال معظم الإصابات بجدري القرود خارج مناطق غرب ووسط أفريقيا التي يتوطن فيها هذا المرض.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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