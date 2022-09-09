تسجيل إصابة ثانية بجدري القردة في روسيا

الوكيل الاخباري - سُجلت في روسيا إصابة ثانية بجدري القردة وذلك في بطرسبورغ للمرة الثانية.

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صرح بذلك 8 سبتمبر ناطق باسم إدارة هيئة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة على حقوق المستهلكين) في بطرسبورغ وقال إن الرجل المُصاب بجدري القردة عاد مؤخرا من أوروبا.



وتم نقل الرجل إلى المستشفى، ولديه أعراض مميّزة. وتم تأكيد إصابته بفيروس جدري القردة. وقال الأطباء ما من شيء يهدد حياة المريض. وقد أخذ الأطباء منه مواد أحيائية وأرسلوها فورا إلى المختبر حيث تم تأكيد إصابته بالمرض الخطير مرة أخرى .



وقام الأخصائيون بتعقيم أماكن زارها الرجل للحيلولة دون تفشي المرض. كما تم تشديد إجراءات الرقابة الصحية على الحدود.



يذكر أنه تم تسجيل ما يزيد عن 55 ألف شخص مصاب بجدري القردة في العالم. أما روسيا ففيها مريضان فقط وكلاهما في بطرسبورغ. وأصيب أولهما بجدري القردة في يوليو الماضي، وهو عائد إلى روسيا من أوروبا.



وأصيب الشاب بطفح جلدي مميّز، وتم نقله إلى المستشفى، ولم يتم تفشي الفيروس بعد أن واجه الشاب مسارا خفيفا للمرض وتعافى منه.

روسيا اليوم



