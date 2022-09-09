الجمعة 09-09-2022
الوكيل الاخباري

الاحتلال يداهم قرية البرج جنوب الخليل

برنامج الأيام المقبلة حتى جنازة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

ارتفاع أسعار النفط عالمياً

تسجيل إصابة ثانية بجدري القردة في روسيا

الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية عالمياً

أسعار الذهب في الأردن اليوم الجمعة

ترتيب خلافة العرش البريطاني بعد وفاة الملكة إليزابيث

وزير الخارجية: عودة أردنيين أوقفوا في كينيا لمخالفتهم القوانين الجمعة

وفيات الجمعة 9-9-2022

ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم

الجمعة، 09-09-2022 10:41 ص

تسجيل إصابة ثانية بجدري القردة في روسيا

جدري


الوكيل الاخباري - سُجلت في روسيا إصابة ثانية بجدري القردة وذلك في بطرسبورغ للمرة الثانية.

اضافة اعلان


صرح بذلك 8 سبتمبر ناطق باسم إدارة هيئة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة على حقوق المستهلكين) في بطرسبورغ وقال إن الرجل المُصاب بجدري القردة عاد مؤخرا من أوروبا.


وتم نقل الرجل إلى المستشفى، ولديه أعراض مميّزة. وتم تأكيد إصابته بفيروس جدري القردة. وقال الأطباء ما من شيء يهدد حياة المريض. وقد أخذ الأطباء منه مواد أحيائية وأرسلوها فورا إلى المختبر حيث تم تأكيد إصابته بالمرض الخطير مرة أخرى .


وقام الأخصائيون بتعقيم أماكن زارها الرجل للحيلولة دون تفشي المرض. كما تم تشديد إجراءات الرقابة الصحية على الحدود.


يذكر أنه تم تسجيل ما يزيد عن 55 ألف شخص مصاب بجدري القردة في العالم. أما روسيا ففيها مريضان فقط وكلاهما في بطرسبورغ. وأصيب أولهما بجدري القردة في يوليو الماضي، وهو عائد إلى روسيا من أوروبا.


وأصيب الشاب بطفح جلدي مميّز، وتم نقله إلى المستشفى، ولم يتم تفشي الفيروس بعد أن واجه الشاب مسارا خفيفا للمرض وتعافى منه.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الث٢

برنامج الأيام المقبلة حتى جنازة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

ه

ترتيب خلافة العرش البريطاني بعد وفاة الملكة إليزابيث

_123229580_073703036-1

بوتين : إليزابيث تمتّعت بحبّ واحترام رعاياها وبسلطة عالمية

4b8caa70-9fbc-11eb-bd01-7325b885f4c8_1200_630

ماذا قال الملك تشارلز عن وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية ؟

image

تنكيس العلم في قصر باكنغهام بعد وفاة الملكة

queen-elizabeth-prince-charles

الأمير تشارلز .. تعرّف على وريث عرش بريطانيا

أخبار متعلقة
ه

ترتيب خلافة العرش البريطاني بعد وفاة الملكة إليزابيث

210679

دعم عسكري أمريكي جديد لأوكرانيا

جدري4

دولة عربية تسجل أول إصابة بجدري القرود

بببببب

حرباء السياسية أحدثهن .. 14 سيدة يحكمن أوروبا - أسماء

GtxZK

أردوغان: العقوبات الأوروبية على روسيا سبب أزمة الطاقة

imgid533719

سيناريوهات استخدام روسيا للأسلحة النووية