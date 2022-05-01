تسجيل زلزال بقوة 4.07 درجة في مصر

الوكيل الإخباري -

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سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الأحد، زلزالا بقوة 4.07 ريختر على بعد 292 كيلومتر شمال رفح.وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد محمد القاضي، إن هذه الهزة الأرضية جاء بيانها كالتالي:تاريخ الحدوث : 1 أيار 2022القوة : 4.07 ريخترخط العرض : 33.90 شمالاخط الطول : 34.39 شرقاالعمق : 5.39 كموأضاف، أنه لم يرد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة الأرضية أو وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.