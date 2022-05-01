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الأحد، 01-05-2022 04:29 م

تسجيل زلزال بقوة 4.07 درجة في مصر

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الوكيل الإخباري - سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الأحد، زلزالا بقوة 4.07 ريختر على بعد 292 كيلومتر شمال رفح.اضافة اعلان


وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد محمد القاضي، إن هذه الهزة الأرضية جاء بيانها كالتالي:

تاريخ الحدوث : 1 أيار 2022

القوة : 4.07 ريختر

خط العرض : 33.90 شمالا

خط الطول : 34.39 شرقا

العمق : 5.39 كم

وأضاف، أنه لم يرد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة الأرضية أو وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

 




 

 


 

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