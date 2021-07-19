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الإثنين، 19-07-2021 08:51 ص

تسرب نفطي كبير إثر غرق سفينة قبالة سواحل عدن

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الوكيل الإخباري- أفادت مصادر إعلام يمنية، بغرق سفينة محملة بمادة "الديزل"، قبالة سواحل منطقة البريقة، غربي محافظة عدن، ما أدى إلى تسرب حمولتها وتلوث مناطق واسعة من سواحل المحافظة.

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ولفتت المصادر، إلى أن "السفينة متهالكة، وتعود ملكيتها لشركة "عبر البحار" التابعة لرجل الأعمال اليمني يدعى أحمد العيسى".


وأشارت، إلى أن غرق السفينة تسبب بتلوث كبير في شواطئ منطقة البريقة قبل أن تمتد بقع الزيت إلى منطقة الحسوة على بعد بضعة كيلومترات شرقا.


ووجه وزير النقل اليمني، عبدالسلام حميد، مذكرتين رسميتين إلى مؤسسة موانئ خليج عدن والهيئة العامة للشؤون البحرية، بالعمل بصورة مشتركة للنزول إلى موقع غرق السفينة، وتقييم الأضرار ، واتخاذ ما يلزم، وإخراج السفينة المنكوبة لتجنب ما قد تسببه من إيقاف واعاقة لحركة السفن إلى أرصفة الموانئ. 


وطالبت المذكرة باستدعاء الوكيل الملاحي لشركة "عبر البحار" المالكة للسفينة ليتحمل مسؤولياته في معالجة المشكلة والأضرار الناجمة عن ذلك. 


وشددت على اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة، بشأن السفن التابعة لشركة "عبر البحار" الراسية في منطقة ميناء عدن، نتيجة عدم أهليتها الفنية وانتهاء تصاريحها.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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