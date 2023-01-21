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تشارلز الثالث يتخلى عن زي أجداده التقليدي من أجل التتويج

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الوكيل الاخباري- قرر ملك بريطانيا تشارلز الثالث القطع مع الماضي والتخلي عن الزي التقليدي الذي اعتاد أجداده على ارتدائه خلال حفل التتويج.

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واختار ملك بريطانيا، البالغ من العمر 74 عاما، ارتداء الزي العسكري بعد أن أقنعه مساعدوه بأن الزي التقليدي عفى عليه الزمان، ويجب أن يواكب العصر.

ويريد تشارلز أن يمثل تتويجه "ملكية القرن الحادي والعشرين الحديثة"، لذلك لن يرتدي الجوارب والمؤخرة على الطراز القديم، على الرغم من أنه كان مستعدا لفعل ذلك.

وتم رصد جد تشارلز، الملك جورج السادس، والجد الأكبر الملك جورج الخامس، وجد الجد الأكبر الملك إدوارد السابع، وهم يرتدون الزي القديم. لكن يعتقد أن التقليد يعود إلى أبعد من ذلك.

وسيتم تتويج الملك تشارلز والملكة كاميلا جنبا إلى جنب في كنيسة وستمنستر يوم السبت 6 مايو، وهو أيضا عيد الميلاد الرابع لنجل هاري وميغان، آرتشي. 

ومن المتوقع أن يصل تشارلز بالزي العسكري، ربما زي أميرال الأسطول، الذي ارتداه عند الافتتاح الرسمي للبرلمان في مايو الماضي.

كما سيرتدي في الحفل فراء من "إمبريال ستيت" وتاج "سانت إدوارد" . ولم يتم تأكيد التاج الذي سيتم استخدامه للملكة كاميلا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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