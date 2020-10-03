تشديد القيود في مدريد لمواجهة كورونا

الوكيل الاخباري - يبدأ إقليم مدريد الأكثر تضررا من الموجة الثانية من فيروس كورونا منذ يوم الجمعة تطبيق قيود على الدخول والخروج من العاصمة ومدن كبرى أخرى، فرضتها وزارة الصحة للحد من تفشي الوباء.

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ولكن الوزارة لاقت رفضا من السلطات المحلية في الإقليم التي تنوي اللجوء إلى القضاء، حيث يؤكد الطعن الذي سيقدم في المحكمة الوطنية، أن هذه القيود تمثل اعتداء وتعديا على صلاحياتها، وطالبت بوقف القانون الذي ينظم هذه القيود.

ومع ذلك، أكد رئيس الحكومة الاشتراكي بدرو سانشيز اليوم في بروكسل، أن القرار الوزاري يحترم صلاحيات الإقليم، وبرر الإجراءات التي اتخذت بـ"الخطورة الاستثنائية" للوباء في هذا الإقليم.

المصدر - روسيا اليوم



