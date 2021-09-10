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الجمعة، 10-09-2021 03:20 م

تشكيل حكومة لبنانية جديدة برئاسة نجيب ميقاتي

لبنان


الوكيل الإخباري - أعلن بعد ظهر اليوم الجمعة، عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي والتي تتألف من 24 وزيرا من الاختصاصيين، لم يسبق أن تولى أحد منهم مناصب وزارية أو نيابية، ما عدا رئيسها .

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وكان ميقاتي وصل الى القصر الجمهوري، حيث اجتمع مع رئيس الجمهورية ميشال عون لمناقشة المسودة الأخيرة للتشكيلة الحكومية التي أعدها ميقاتي قبل أن ينضم الى الاجتماع رئيس مجلس النواب نبيه بري حيث عقد اجتماع ثلاثي قبل إصدار مراسيم تشكيل الحكومة.


يذكر أن رئيس الحكومة الجديدة نجيب ميقاتي سبق وتولى رئاسة الحكومة اللبنانية مرتين الاولى في العام 2005 والثانية في العام 2011. كما تولى حقيبة وزارة الأشغال العامة والنقل في ثلاث حكومات متعاقبة ما بين عامي 1998 و 2004. أنتخب عام 2000 نائباً عن مدينة طرابلس حتى العام 2005، ثم أعيد انتخابه عام 2009 وعام 2018 نائباً عن مدينة طرابلس حتى تاريخه.


والرئيس ميقاتي من مواليد عام 1955 وأكمل دراسته في الجامعة الأميركية في بيروت، وتابع دراسات عليا في معهد "انسياد" في فرنسا وجامعة هارفرد في أمريكا.

 

بترا


 




 

 


 

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