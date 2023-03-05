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الأحد، 05-03-2023 01:11 م

تشومسكي: تصريح هاريس بشأن أوكرانيا يشبه المزحة

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الوكيل الإخباري- أعلن الفيلسوف واللغوي والمؤرخ الأمريكي نعوم تشومسكي أن تصريح نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في مؤتمر الأمن الدولي في ميونخ بشأن دعم أوكرانيا يشبه المزحة.اضافة اعلان


وقال تشومسكي في حديث لقناة "In Context" على "يوتيوب": "تسببت كلماتها الموجهة إلى بلدان الجنوب العالمي ومفادها أنه عندما يهجم بلد على آخر فإن العالم كله يقع في خطر، في ضحك هوميروس. لا يحق للولايات المتحدة التحدث عن هذه الأشياء. كما لا يحق لها توجيه هذه الكلمات لبلدان الجنوب العالمي. إنها مزحة. بالطبع إنهم أناس مهذبون وقالوا لها بأدب فقط: هذا بدوننا".

وذكر العالم أن الدول الأجنبية كانت تؤكد مرة تلو الأخرى أن هذا النزاع ليس نزاعها وأنها تريد إحلال سلام ووضع نهاية لهذه المأساة بدلا من التصعيد... وهي الهند وإندونيسيا والبرازيل وكولومبيا وإفريقيا وغيرها.

روسيا اليوم

 




 

 


 

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