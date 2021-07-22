الخميس 22-07-2021
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الخميس، 22-07-2021 10:58 ص

تصادم طائرتين بمطار دبي الرئيسي

اماراتتتت


الوكيل الإخباري - وقع حادث اصطدام، اليوم الخميس، بين طائرة ركاب من شركة الطيران منخفضة التكلفة "فلاي دبي" وشركة طيران "الخليج" على ممر بمطار دبي الدولي.

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وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" فإن السلطات الإماراتية أبلغت عن عدم وقوع إصابات في الحادث.


قال مطار دبي الدولي إن التصادم أجبرهم على إغلاق أحد مدرجيه لمدة ساعتين، مؤكدا أن العمليات لم تتأثر بالإغلاق.


وقالت "فلاي دبي" إن إحدى طائراتها من طراز بوينغ 737-800 المتجهة إلى قيرغيزستان، تم اكتشاف تأثرها "بحادث بسيط"، واضطرت للعودة إلى موقف الطائرات، مضيفة أن الركاب سافروا في رحلة لاحقة غادرت بعد ست ساعات.


قالت شركة الطيران: "ستعمل فلاي دبي مع السلطات للتحقيق في الحادث"، مشيرة إلى أن الاصطدام أضر بطرف أحد جناحي الطائرة.


بدورها، أكدت طيران "الخليج"، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، تعرضها لحادث أرضي في مطار دبي الدولي، إثر تعرض ذيل إحدى الطائرات التابعة لها للاصطدام من قبل طائرة إحدى الناقلات الجوية.


وقالت إنها تعمل حاليا على ربط مسافري الرحلة التي تعرضت طائرتها للحادث بوجهاتهم النهائية.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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