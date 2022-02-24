تصاعد الدخان فوق مخابرات وزارة الدفاع الأوكرانية

الوكيل الإخباري - نشرت وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، فيديو يوثق تصاعد دخان أسود فوق مقر المخابرات التابعة لوزارة الدفاع الاوكرانية، وسط العاصمة كييف، وذلك بعد العملية العسكرية التي شنتها روسيا على الأراضي الأوكرانية.

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وأعلنت أوكرانيا، الخميس، أن بعض مراكز قيادة الجيش تعرضت لضربات صاروخية روسية.



من جانبه، قال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، إن بلاده تملك "أسلحة عالية الدقة"، مؤكدا أن روسيا تستهدف "أهدافا عسكرية" وأن المدنيين "ليس لديهم ما يخشونه".

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