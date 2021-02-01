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الإثنين، 01-02-2021 04:12 م

تصريحات أمريكية عن مقتل خاشقجي تصدم السعودية بـ'قرار مفاجئ'

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الوكيل الاخباري - وصف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بـ"العمل المشين".

واعتبر بلينكن، في تصريحات مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية، "مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي كان عملا مشينا ضد صحفي مقيم في الولايات المتحدة"، لافتا إلى أن "واشنطن تراجع علاقتها مع السعودية لتضمن اتساقها مع المصالح والمبادئ الأمريكية".

ورفض الوزير الأمريكي، "إدانة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي خلصت وكالة الاستخبارات المركزية إلى أنه أمر بقتل خاشقجي".

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وأعلنت النيابة العامة السعودية، في سبتمبر/ أيلول الماضي، إغلاق قضية جمال خاشقجي بشقيها العام والخاص، بإدانة 8 متهمين في قضية قتل المذكور.

 

وأصدرت المحكمة أحكاماً بحق ثمانية أشخاص مدانين، واكتسبت الصفة القطعية؛ طبقاً للمادة 210 من نظام الإجراءات الجزائية، بحسب المتحدث باسم النيابة العامة وقتها.


وبيّن المتحدث أن "هذه الأحكام وفقاً لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124 سنة طال كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي، حيث قضت الأحكام بالسجن 20 عاماً على خمسة من المدانين حيال كل فرد منهم، وثلاثة من المدانين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات، لواحد منهم وسبع سنوات لاثنين منهم".

 

وأضاف المتحدث أن "هذه الأحكام أصبحت نهائيةً واجبة النفاذ، طبقاً للمادة 212 من نظام الإجراءات الجزائية".

 

سبوتنيك

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