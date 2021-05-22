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تصريحات صادمة لمهاجم امام الحرم المكي - شاهد فيديو

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الوكيل الاخباري - كشفت التحقيقات الأولية، التي أجرتها الشرطة السعودية، في مدينة مكة المكرمة، أن الشخص الذي حاول الهجوم على منبر الحرم المكي يدعي أنه "المهدي المنتظر".

 وقالت صحيفة "الوطن" السعودية: "إن التحقيقات أفادت بأن مواطن أربعيني، كان يدعي أنه المهدي المنتظر، وتم ضبطه أثناء هجومه ومحاولته الصعود إلى المنبر وهو يحمل عصا".

وتم إيقاف الجاني من قبل رجال الأمن بقوة أمن الحرم المكي، وإشعار النيابة العامة بالإجراءات والتحقيقات الأولية التي تم اتخاذها تجاهه، وإجراء المسح الأمني عليه للتأكد والتثبت من أوضاعه الصحية.

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