تصريح حكومي مصري حول فيضان نهر النيل

الوكيل الاخباري - أكد المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية المصرية محمد السباعي، أن الفيضانات لهذا العام كانت عالية وأوسع من السنوات الماضية، لكنه تمت إدارتها بشكل جيد وتلبية الاحتياجات المائية.

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وقال السباعي إن "الفترة الماضية شهدت فيضانات أدارتها مصر بشكل جيد، حيث أمدت الطبيعة جميع الأطراف بالمياه، فهي أقوى من الجميع ونهر النيل هو حق لكل الدول، وإذا كان هناك نوع من أنواع التعامل سيكون الوضع أفضل بكثير".



وأشار، إلى أن لجنة تنظيم إيراد النهر تعقد بشكل دوري خلال هذه الفترة، ومن المنتظر أن ينتهي الفيضان في أواخر أكتوبر، وقد يستمر حتى منتصف نوفمبر.

المصدر - روسيا اليوم



