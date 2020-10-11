الأحد 11-10-2020
الوكيل الاخباري

انتهاء الحظر الشامل في المملكة

42 وفاة بكورونا في المغرب و6 في الجزائر

بيان من مديرية الأمن العام حول التعامل مع الحظر الشامل

لجنة الأوبئة: هناك احتمال في زيادة عدد الإصابات

بلدية الموقر تتوقف عن استقبال المراجعين ليومين

المستقلة للانتخاب ترفض طلبات ( 11 ) مرشحا

السعودية: 22 وفاة و405 إصابات جديدة بكورونا

ترامب بأول لقاء جماهيري بعد الإصابة: لدينا دواء لكورونا

الاعلان عن رفع حظر التجول الشامل عن مناطق بالمملكة - اسماء

55 وفاة بكورونا في العراق و5 في لبنان




الأحد، 11-10-2020 04:32 ص

تصريح حكومي مصري حول فيضان نهر النيل

5f822fda42360403484146ec


الوكيل الاخباري - أكد المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية المصرية محمد السباعي، أن الفيضانات لهذا العام كانت عالية وأوسع من السنوات الماضية، لكنه تمت إدارتها بشكل جيد وتلبية الاحتياجات المائية.

اضافة اعلان

وقال السباعي إن "الفترة الماضية شهدت فيضانات أدارتها مصر بشكل جيد، حيث أمدت الطبيعة جميع الأطراف بالمياه، فهي أقوى من الجميع ونهر النيل هو حق لكل الدول، وإذا كان هناك نوع من أنواع التعامل سيكون الوضع أفضل بكثير".


وأشار، إلى أن لجنة تنظيم إيراد النهر تعقد بشكل دوري خلال هذه الفترة، ومن المنتظر أن ينتهي الفيضان في أواخر أكتوبر، وقد يستمر حتى منتصف نوفمبر.

 

المصدر - روسيا اليوم 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2222222222

البرلمان العراقي يقر قانون الانتخابات المبكرة

5f8251e2423604053c6503b7

احباط محاولة تهريب كبرى في مصر

11

5 قتلى باصطدام طائرتين غربي فرنسا

1-1261391

التحالف العربي يعترض طائرة مسيرة قرب نجران

medium_2020-10-11-3643beaa20

تجدد الاشتباكات في كراباخ رغم الهدنة

5f8216264236040de760250e

دعوة عاجلة من واشنطن حول حرائق سوريا

أخبار متعلقة
93970472-8a95-48b1-add7-62953948a85c_16x9_1200x676

امريكا تفرض عقوبات جديدة على ايران

_114753223_gettyimages-1228893452

فيضانات عارمة تجرف جثث الموتى من المقابر في فرنسا - صور وفيديو

55

البحرية الروسية تتعقب سفينة حربية بريطانية دخلت البحر الأسود

ظهور

شقيقة زعيم كوريا الشمالية ترافقه في جولته بعد غياب

في

بالأرقام .. هذا ما فعلته الفيضانات في السودان

5f7120cd4236043f04582aaa

السعودية تضع شروطاً لتسمية الابناء وتمنع بعض الاسماء