تصفية عميل للمخابرات الأوكرانية في جمهورية لوغانسك

الوكيل الاخباري- قال مصدر في الهيئات الأمنية بجمهورية لوغانسك، إن رجال الأمن تمكنوا من تصفية أحد عملاء جهاز الأمن الأوكراني كان يحضر لتنفيذ عمل إرهابي داخل أراضي الجمهورية.



ووفقا للمصدر، تم كشف وتحديد العميل بفضل العمل المشترك من جانب الأجهزة الأمنية المختصة وعناصر وزارة الداخلية.

اضافة اعلان

وعند محاولة اعتقاله، أبدى المذكور المقاومة المسلحة: رمى بقنبلة يدوية تجاه رجال الأمن مع ترديد شعارات قومية متعصبة، وفي المحصلة تم القضاء عليه.



وأشار المصدر إلى أن العميل المذكور، نفذ في وقت سابق بإيعاز من المخابرات الأوكرانية، جريمة قتل مزدوجة راح ضحيتها أحد عناصر الميليشيا الشعبية وامرأة مدنية.



وقال المصدر: "كما تلقت قوات الأمن معلومات، عن تخطيطه لهجوم إرهابي على مقر حكومة لوغانسك في اليوم الذي تم فيه اعتماد الدستور الجديد".

روسيا اليوم