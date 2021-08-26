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الخميس، 26-08-2021 01:19 م

تصميم مظلات روسية لإنزال الغواصين المقاتلين

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الوكيل الاخباري- قال المكتب الصحفي لشركة "روستيخ" الحكومية الكبرى، إنه تم تصميم وإنتاج منظومة هبوط مظلية لتستخدم من قبل الغواصين المقاتلين. ويجري في الوقت الراهن اختبارها عمليا.  

وأضاف المكتب، في بيانه اليوم: "تقوم شركة تيخديناميكا، التابعة لمؤسسة روس تيخ، باختبار نظام جديد للمظلات لإنزال الغواصين على سطح الماء بكامل عداتهم وتجهيزاتهم. وتسمح هذه المنظومة للمقاتل بالتخلص بسرعة وأمان من المظلة، والبدء في تنفيذ مهمته القتالية تحت الماء".

ويمكن استخدام المظلة الجديدة، على ارتفاعات تصل إلى 8000 متر مع سرعة تحليق الطائرة من 140 إلى 350 كيلومترا في الساعة. 

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المصدر: روسيا اليوم

 

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