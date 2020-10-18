الأحد 18-10-2020
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الأحد، 18-10-2020 02:48 ص

تطورات أزمة اقليم كاراباخ ودخول الاتحاد الاوروبي على خط المفاوضات

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الوكيل الاخباري - دعا المتحدث باسم مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل كلاً من أذربيجان وأرمينيا إلى احترام وقف إطلاق النار بينهما، وقال إن جميع الهجمات على المدنيين يجب أن تتوقف.

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وناشد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الجانبين التمسك بالاتفاق الذي تم التوصل إليه منذ أسبوع، مذكراً نظيريه الأذربيجاني، جيحون بيراموف، والأرمني، زوهراب مناتساكانيان، بأن وقف إطلاق النار يخدم أيضاً أسبابا إنسانية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن الجانبين أبديا استعدادهما للدخول في "مفاوضات جوهرية" تهدف إلى التوصل إلى تسوية سلمية في أقرب وقت ممكن.

 

المصدر - البيان 


 




 

 


 

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