الجمعة 27-11-2020
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الجمعة، 27-11-2020 05:21 ص

تطورات أزمة تشكيل البرلمان الليبي

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الوكيل الاخباري - قالت عضو مجلس النواب الليبي عائشة يوسف الطبلقي، إن أعضاء مجلس النواب المجتمعين في طنجة المغربية، اتفقوا على عقد جلسة بكامل النصاب في مدينة غدامس الليبية منتصف الأسبوع القادم.

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وأضافت الطبلقي إن "كامل أعضاء مجلس النواب الليبي المجتمعين في مدينة طنجة المغربية ناقشوا العديد من القضايا التي من شأنها أن تساعد في تحسين أداء المجلس ليقوم بدوره المناط به لخدمة المرحلة القادمة لإنهاء الأزمة وتوحيد مؤسسات الدولة ويجهز بيانا ختاميا سيتم تلاوته يوم السبت المقبل بحضور وزير الخارجية المغربي".

 

المصدر - روسيا اليوم 


 




 

 


 

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