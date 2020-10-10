السبت 10-10-2020
الوكيل الاخباري

لجنة الاوبئة : كورونا لا يرحم أي فئة عمرية

تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في جرش

الكشف عن موعد وصول العلاج المضاد لكورونا الى الاردن

تصريح مقلق من لجنة الاوبئة حول تطورات انتشار كورونا بالاردن

حقيقة تمديد حظر التجول الشامل بالاردن حتى الاثنين

العراق: 52 وفاة و 3214 اصابة جديدة بكورونا

توضيح حول استمرار عمل موظفة مصابة بكورونا 10 ايام بمستشفى البشير

هيئة حماية المستهلك تعزز الرقابة البيئية

اجراءات جديدة لوزارة الصحة للتعامل مع المصابين بكورونا

رسالة من وزارة الصحة للأردنيين




السبت، 10-10-2020 05:40 ص

تطورات أزمة سد النهضة

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الوكيل الاخباري - في تحرك مفاجئ، يناقش البرلمان الإثبوبي مشروع قرار تقدمت به رئيسة لجنة الشؤون الإفريقية في البرلمان كارين باس، يطالب الحكومة باتخاذ "موقف عادل" في مفاوضات سد النهصة بما يحفظ حقوق كل من إثيوبيا والسودان ومصر.

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ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "بلاك ستار" واسعة الانتشار، فقد عبرت باس عن "قلقها" حيال الظروف التي صاحبت المفاوضات بين الأطراف الثلاثة، التي دفعت الولايات المتحدة إلى خفض المساعدات الخارجية لأديس أبابا، مشيرة إلى الأثر السلبي الذي يترتب على المجتمع الإثيوبي من جراء ذلك . 

 

المصدر - سكاي نيوز 


 




 

 


 

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