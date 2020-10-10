تطورات أزمة سد النهضة

الوكيل الاخباري - في تحرك مفاجئ، يناقش البرلمان الإثبوبي مشروع قرار تقدمت به رئيسة لجنة الشؤون الإفريقية في البرلمان كارين باس، يطالب الحكومة باتخاذ "موقف عادل" في مفاوضات سد النهصة بما يحفظ حقوق كل من إثيوبيا والسودان ومصر.

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ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "بلاك ستار" واسعة الانتشار، فقد عبرت باس عن "قلقها" حيال الظروف التي صاحبت المفاوضات بين الأطراف الثلاثة، التي دفعت الولايات المتحدة إلى خفض المساعدات الخارجية لأديس أبابا، مشيرة إلى الأثر السلبي الذي يترتب على المجتمع الإثيوبي من جراء ذلك .

المصدر - سكاي نيوز



